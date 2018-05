Fifa quer criar “mini Copa” de dois em dois anos com oito seleções

De acordo com a agência de notícias “Reuters”, a Fifa planeja organizar uma “mini Copa do Mundo” de dois em dois anos. O nome da competição seria “Final 8” e reuniria oito seleções nacionais, sendo uma espécie de “fase final” da Liga Mundial de Nações, projeto de outra nova competição da qual participariam as mais de 200 federações membro da Fifa.

Segundo a “Reuters”, a ideia de Gianni Infantino é promover a primeira edição dessa “mini Copa” entre outubro e novembro de 2021. Para conseguir disputar esse torneio, as seleções teriam quem passar pela Liga Mundial de Nações, cujos critérios e outros detalhes ainda não foram definidos.

Foto: Divulgação/Fifa

Com isso, a Copa das Confederações, que é realizada um ano antes das Copas do Mundo, deve ser abolida.

Estas propostas foram apresentadas durante a última reunião do Conselho da Fifa, em março em Bogotá, onde Infantino anunciou que um grupo de investidores poderia garantir receita de até US$ 25 bilhões para essa nova competição, além do novo Mundial de Clubes com 24 equipes. A Fifa tornou o encontro público e emitiu um comunicado para dar maiores informações.

"O debate tem como objetivo continuar o diálogo e a colaboração entre a Fifa e as confederações, dar informações suplementares e responder às perguntas que surgiram durante a reunião do Conselho em Bogotá", explicou a Fifa em comunicado.

Sport TV