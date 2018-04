A Fifa anunciou nesta sexta-feira (6) a renúncia do vice-presidente David Chung, que também é presidente da OFC (Confederação de Futebol da Oceania, na sigla em inglês). Segundo comunicado oficial, o afastamento se dá por "razões pessoais".

De acordo com a entidade gestora do futebol mundial, a sucessão de Chung no cargo é de responsabilidade da OFC.

David Chung, presidente da OFC e vice-presidente da Fifa, renunciou ao cargo por motivos pessoais (Foto: Divulgação Fifa)



"De acordo com os Estatutos da Fifa (artigo 33, parágrafo 8), os membros da OFC terão agora que decidir sobre a substituição de David Chung no Conselho da Fifa pelo período remanescente do mandato", diz comunicado oficial emitido pela Fifa.

Natural da Malásia, Chung tem 55 anos de idade e chegou a jogar futebol na Papua-Nova Guiné, onde também trabalhou como técnico e árbitro. Se tornou presidente da federação local em 2004, e se tornou vice-presidente da OFC três anos depois.

Em novembro de 2010, Chung assumiu a presidência da OFC depois que Reynald Temarii, que ocupava o cargo, foi acusado de corrupção. No ano seguinte, foi eleito para continuar no cargo que exercia até a renúncia.

Folhapress