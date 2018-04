Fifa abre última fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo

A Fifa abriu nesta quarta-feira a última fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2018. O período de comercialização, chamado de "última hora", acontece, inicialmente, apenas pelo site oficial da entidade e seguirá até o fim da competição. De acordo com comunicado da Fifa, ainda há ingressos disponíveis para todos os jogos.

Há relatos de que a fila virtual para acessar o site oficial da venda de ingresso já dura cerca de cinco horas. Ao conseguir entrar na página, os fãs podem comprar entradas de forma direta, assegurando um lugar nas partidas - sem necessidade de sorteio, como nas fases anteriores. O site seguirá sendo atualizado durante toda a Copa do Mundo.

Foto: Divulgação/ Fifa

Em maio, passará a existir, também, a possibilidade de compra em pontos físicos espalhados pelas 11 sedes na Rússia, os chamados Centros de Ingresso da Fifa. Eles foram abertos nesta quarta-feira para que os torcedores que compraram entradas nas vendas online possam retirar seus bilhetes, caso tenham escolhido tal opção. Havia, também, a possibilidade de entrega em domicílio.

De acordo com a Fifa, 1.698.049 ingressos foram reservados pelos torcedores em todo o mundo desde que as primeiras fases de venda foram abertas em setembro de 2017. A maior parte dos ingressos foi destinado à Rússia (796.875), seguida pelos Estados Unidos (80.161), que não estarão na Copa do Mundo. O Brasil é o o terceiro país nesta lista, com 65.863 ingressos reservados.

Globo Esporte