Fernando Torres se despede do Atlético de Madrid

No mesmo fim de semana em que Iniesta e Buffon se despediram de Barcelona e Juventus, respectivamente, o Atlético de Madrid também prestou homenagens a um ídolo que está de saída: Fernando Torres. O atacante fez sua última partida pelo time neste domingo, pela derradeira rodada do Campeonato Espanhol, e encerrou sua passagem em grande estilo. Marcou os dois gols do empate por 2 a 2 com o Eibar, em um estádio Metropolitano lotado.

Com os dois cumprindo tabela, o Eibar abriu o placar aos 35 minutos, com Kike, e Torres empatou aos 42, ao empurrar para o gol após assistência de Correa. O "Niño" recebeu de Diego Costa, passou pelo goleiro e fez mais um aos 15 minutos do segundo tempo, mas os visitantes deixaram tudo igual novamente com um chutaço de Rubén Peña, aos 25.

Após o jogo, Torres recebeu muitas homenagens da torcida e do clube. A esposa e os filhos do atacante se juntaram a ele, que se emocionou e chorou bastante.

Fernando Torres está com 34 anos e ainda não vai se aposentar. A expectativa é de que ele se transfira para o futebol dos EUA. O camisa 9 foi revelado pelo Atlético, onde jogou de 2001 a 2007, passou por Liverpool, Chelsea e Milan, até voltar ao time colchonero em 2016. O maior título dele pelo clube veio durante a semana, na vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha na final da Liga Europa.

Com o resultado, o Atlético de Madrid chegou a 79 pontos e terminou o Espanhol na vice-liderança, atrás somente do campeão Barcelona. A equipe garantiu vaga na próxima Liga dos Campeões duas vezes, já que foi campeã da Liga Europa dias atrás.

Globo Esporte