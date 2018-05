Felipão revela conversa com Atlético-MG, e admite que o Fla lhe interessaria

Especulado em alguns clubes brasileiros, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, abriu o jogo sobre a possibilidade de comandar equipes como Atlético-MG e Flamengo. Em entrevista ao Esporte Interativo, na noite desta sexta-feira (4 de maio), o treinador não ficou no muro, admitiu ter conversado com o Galo, negou contato com o time carioca, mas não fechou as portas.

“Atlético-MG procurou. Nós conversamos uma situação mais ou menos há dois meses atrás. Eu disse: ‘Antes de abril não vou fazer nada, discutir com ninguém’. Mais tarde voltamos a conversar. Eu disse: ‘Oh, tem o menino (Thiago Larghi) que está trabalhando, coloquem em teste e depois a gente pode ver”, revelou.

Depois de ter seu nome ligado ao Flamengo, um suposto ‘namoro’, o ex-técnico da Seleção Brasileira, negou que tenha conversado com o clube. No entanto, não descartou a possibilidade.

“Flamengo apenas falaram, especificamente a imprensa. Não tive nenhum contato. É um clube que interessaria. Poderia conversar, desde que tivéssemos uma ideia. Soube que o Flamengo tem eleições no fim do ano. Aí para alguém que quer um projeto de dois anos, fica uma situação não muito interessante”, finalizou.

Fox Sports