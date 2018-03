Um dos destaques do Tottenham neste início de temporada, Son Heung-min pode desfalcar a sua equipe por quase dois anos por um motivo no mínimo peculiar. Segundo o jornal "Mirror", o meia sul-coreano precisa completar 21 meses de serviço militar em seu país até completar 28 anos, como determinam as leis locais. Como tem 25, ele teria que se apresentar ao exército em julho de 2019, o que o tiraria de combate nas temporadas 2019-20 e 2020-21.

O Tottenham, entretanto, ainda tem maneiras de não perder um de seus destaques. Ainda segundo o "Mirros", Son ainda poderia receber liberação do recrutamento, já que o governo coreano abre uma brecha na regra para medalhistas olímpicos ou campeões dos Jogos Asiáticos.

Exército sul-coreano pode tirar Son do Tottenham por dois anos. (Foto: Getty Images)



Son, entretanto, não esteve na campanha que levou o futebol masculino sul-coreano à medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Ainda assim, há uma possibilidade de abrir essa brecha na lei para qualquer esportista de ponta no país. Outra opção seria colocá-lo na seleção sul-coreana que disputará os Jogos Asiáticos no final do ano na Indonésia, o que o tiraria de parte da próxima temporada na Premier League.

Ainda assim, mesmo que seja liberado do serviço militar, Son ainda teria que fazer quatro semanas de treinamento básico e ainda seria colocado na lista de reserva. De acordo com o "The Sun, caso ele se recuse a servir o Exército, o jogador correr o risco de ser preso. Mais de 400 pessoas estão presas atualmente no país por deserção.

Globo Esporte