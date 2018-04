Ex-presidente do Flamengo diz que atuação na Libertadores foi ridícula

O tropeço diante do Santa Fe (COL), em casa, deixou o torcedor do Flamengo na bronca com o elenco rubro-negro. E foi o ex-presidente do clube, Kleber Leite, quem deu voz a essa indignação em seu site pessoal.

Sem papas na língua, o ex-mandatário disse que, “mesmo dando um desconto” pelo fato da partida ter sido realizada com portões fechados, “a atuação do Flamengo foi simplesmente ridícula”.

Kleber ressalta que o Santa Fe, ainda que seja “um time brigador”, é “tecnicamente muito fraco”, e não para por aí. “Jogamos contra um time em que o goleiro entregou o gol em uma saída equivocada, repetiu o mesmo erro mais umas cinco vezes e, mesmo assim, nada de alguém colocar a bola para dentro”, afirmou.

Insistindo que o grande problema no time rubro-negro é a falta de dinâmica, o cartola comparou o estilo de jogo da equipe carioca à década de 70, com apenas uma diferença: “lá atrás havia talentos”.

Diego, camisa 10 flamenguista, não escapou das críticas. Sem se aproximar muito da área, o jogador foi tido como sem confiança, personalidade e liderança pelo ex-presidente, que também fez questão de aproveitar as substituições de Henrique Dourado e Éverton Ribeiro para alfinetar outra necessidade da equipe.

“Hoje, substituídos, Ceifador e Everton Ribeiro saíram emburrados, de caras feias, de poucos amigos para o treinador. Treinador? Aliás, por falar nisso, cadê o nosso treinador? ”, finalizou.

Fox Sports