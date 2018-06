Estudo põe Seleção como a 3ª mais valiosa da Copa; França no topo da lista

A seleção brasileira é a terceira mais valiosa da Copa do Mundo. Ao menos, é o que mostra o estudo publicado nesta segunda-feira do CIES Football Observatory, que avalia os 23 jogadores de Tite em € 1,25 bilhão (R$ 5,45 bilhões). A França, primeira (€ 1,4 bilhão, o equivalente a R$ 6,1 bilhões), e a Inglaterra (€ 1,38 bilhão, que representa R$ 6 bilhões), segunda, são as equipes que superam os brasileiros em valor de mercado.

Não à toa, essas seleções contam com os três jogadores mais caros do Mundial: Harry Kane (€ 201 milhões), Neymar (€ 196 milhões) e Mbappé (€ 187 milhões).

Veja abaixo os valores em euros, assim como os jogadores mais caros de cada equipe.

As seleções mais valiosas da Copa do Mundo (Foto: CIES Football Observatory)

As outras seleções do top-10 são as seguintes (listando a partir da mais valiosa): Espanha (€ 965 milhões), Argentina (€ 925 milhões), Alemanha (€ 895 milhões), Bélgica (€ 835 milhões), Portugal (€ 656 milhões), Uruguai (€ 529 milhões) e Croácia (€ 416 milhões).

Rival do Brasil na primeira fase, a Sérvia é a 13ª, enquanto a Suíça, adversária da estreia, aparece na 16ª colocação da lista. A Costa Rica é apenas a 29ª seleção mais valiosa da Copa. Apenas Irã, Arábia Saudita e Panamá, a última equipe da relação, ficam atrás.



De acordo com o instituto, o critério para definir o valor dos jogadores se baseia no desempenho esportivo dos jogadores de futebol, como os os clubes de cada atleta. O algoritmo ainda leva em conta outras variáveis, como idade e duração do contrato. O valor de todos os 736 inscritos na Copa do Mundo juntos é de € 12,6 bilhões (R$ 54,9 bilhões).

A lista das seleções mais valiosas, segundo o estudo*

1. França - R$ 6,1 bilhões

2. Inglaterra - R$ 6 bilhões

3. Brasil - R$ 5,5 bilhões

4. Espanha - R$ 4,2 bilhões

5. Argentina - R$ 4 bilhões

6. Alemanha - R$ 3,9 bilhões

7. Bélgica - R$ 3,65 bilhões

8. Portugal - R$ 2,85 bilhões

9. Uruguai - R$ 2,3 bilhões

10. Croácia - R$ 1,8 bilhão

11. Dinamarca - R$ 1,5 bilhão

12. Senegal - R$ 1,4 bilhão

13. Sérvia - R$ 1,3 bilhão

14. Polônia - R$ 1,275 bilhão

15. Colômbia - R$ 1,2 bilhão

16. Suíça - R$ 1,07 bilhão

17. Egito - R$ 1,01 bilhão

18. Nigéria - 837 R$ milhões

19. México - R$ 667 milhões

20. Suécia - R$ 663,25 milhões

21. Marrocos - R$ 602 milhões

22. Rússia - R$ 576 milhões

23. Coreia do Sul - R$ 536 milhões

24. Islândia - R$ 344 milhões

25. Japão - R$ 266 milhões

26. Peru - R$ 257,5 milhões

27. Austrália - R$ 253 milhões

28. Tunísia - R$ 253 milhões

29. Costa Rica - R$ 213 milhões

30. Irã - R$ 17,5 milhões

31. Arábia Saudita - R$ 91,75 milhões

32. Panamá - R$ 65,5 milhões

* Valor em reais dos 32 jogadores somados

Globo Esporte