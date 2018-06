Espero que o Neymar supere todos os artilheiros da seleção, diz Ronaldo

Com o tento marcado no amistoso contra a Áustria, Neymar chegou aos 55 gols com a camisa da seleção brasileira e empatou com Romário na quarta colocação da lista dos maiores goleadores da equipe nacional.

Vice-líder na estatística, Ronaldo Fenômeno diz que torce para que o camisa 10 chegue ao topo da lista.

"Bom, eu não tenho muito o que fazer, né? Mas, como eu venho dizendo sempre, o Neymar é um menino fantástico, é a nossa maior esperança. Eu espero, sinceramente, que ele passe e supere todos os recordes, que se isso acontece nós vamos estar todos felizes, comemorando muito", disse Ronaldo à ESPN.

Ronaldo já chegou em Moscou para os jogos da copa (Foto: Reprodução/Instagram)

"As marcas individuais, elas são importantes, mas não é o mais importante. Tenho certeza que ele está jogando, mas sem pensar nisso. Está querendo se divertir, fazer o melhor dele, dar o melhor dele para a seleção. Mas eu estou torcendo para que ele supere todos, inclusive o Pelé, porque não é uma marca distante, e com a capacidade e o talento que ele tem, a gente só espera que ele supere todos os recordes", completou.

Pelé é o maior goleador da história da seleção brasileira, com 95 gols. Na sequência, aparecem Ronaldo, com 67, Zico, com 66, e Neymar e Romário, com 55.

Folhapress