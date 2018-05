Especulado no Flamengo, técnico está muito perto de fechar com time espanhol

Procurado por muitos clubes, entre eles o Flamengo, para assumir como novo treinador, Eduardo Berizzo, que na atual temporada treinou o Sevilla, mas passou por altos e baixos, entre eles a necessidade de tratar um câncer de próstata, parece muito próximo de assumir uma nova equipe: o Athletic Bilbao.

Segundo notícia publicada nesta sexta-feira (11 de maio) pelo jornal espanhol AS, o clube do País Basco é, no momento, o favorito a contar com os serviços do treinador argentino de 48 anos, que além do Sevilla, também já comandou Estudiantes-ARG, O’Higgins-CHI e ainda Celta de Vigo.

Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo



O nome de Berizzo é visto como prioridade pela diretoria do Athletic, que para a próxima temporada quer um treinador que consiga recolocar a equipe nas primeiras posições da tabela, algo que não acontece na atual uma vez que o clube ocupa a 14ª posição, com 43 pontos somados.

No Flamengo, o nome de Berizzo começou a ser ventilado no início do último mês (abril), quando o ex-presidente do clube Kléber Leite escreveu em seu próprio blog, que o argentino seria uma das opções para o Rubro-Negro. O treinador, porém, só poderia assumir após a disputa da Copa do Mundo da Rússia, uma vez que terminou recentemente o tratamento contra o câncer na próstata.