Empresário diz que Diogo Vitor, do Santos, nega uso de cocaína

Representante do atacante Diogo Vitor, do Santos, o empresário Willian Barile afirmou que conversou com o jogador, flagrado em um exame antidoping, e que ele nega ter feito uso de cocaína – a substância encontrada no organismo do jogador está presente na droga.

Segundo Barile, Diogo Vitor, de 21 anos, está abalado com o resultado do exame, feito após a partida contra o Botafogo-SP, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

– Ele nega o uso da droga. Já conversamos, tivemos uma reunião com o Santos, que pediu a contraprova – afirmou Barille.

Diogo Vitor treinará separado do elenco (Foto: Ivan Storti / Divulgação Santos FC)

O clube recebeu o resultado do exame na última quarta-feira. Diogo Vitor foi afastado preventivamente por decisão do próprio Santos, e irá treinar separado do elenco.

O empresário levantou algumas hipóteses que podem ter levado ao resultado positivo de doping, mas disse que eles ainda vão investigar as possibilidades. Uma delas é de que o jogador possa ter tomado algum remédio após uma cirurgia recente para retirada do dente do siso. Outra, a de que ele possa ter saído com alguma garota que fez uso da droga.

– Nós vamos realizar também um exame particular – disse Barille.

Formado no Santos, o jogador tem um histórico de indisciplinas no clube. Em três oportunidades, sumiu sem dar satisfações.

Nesta temporada, ganhou oportunidades com o técnico Jair Ventura. No clássico contra o Corinthians, pelo Paulista, entrou no fim e fez o gol que garantiu o empate em 1 a 1.

– Ele é um menino que vem numa ascendente. O passado o condena, e se ele tiver errado, vai ter que pagar por isso.

O Santos informou que dará apoio ao jogador, que renovou contrato há pouco tempo – o vínculo, agora, vai até 2021.

