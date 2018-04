Empate fez São Paulo chegar à 18ª queda em mata-matas desde 2013

Após perder o jogo de ida por 2 a 1 para o Atlético-PR, na Arena da Baixada, o São Paulo precisava de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de volta, no Morumbi, o Tricolor abriu 2 a 0 de vantagem, mas cedeu o empate e acabou eliminado na quarta fase do torneio nacional.

A queda sofrida na noite da última quinta-feira reforçou um estigma do São Paulo ao longo dos últimos anos. Com o resultado, o clube amargou a sua 18ª eliminação em torneios de mata-mata desde 2013.

Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net



De lá para cá, a equipe foi eliminada seis vezes no Campeonato Paulista, cinco na Copa do Brasil, três na Sul-Americana, três na Libertadores e uma na Recopa Sul-Americana.

A última competição eliminatória conquistada pelo São Paulo foi a Copa Sul-Americana de 2012. Na ocasião, então comandada por Ney Franco, a equipe paulista derrotou o Tigre, da Argentina, na decisão, após um empate sem gols em Buenos Aires e uma vitória por 2 a 0 no Morumbi.

Em entrevista coletiva concedida após o duelo com o Furacão, o técnico Diego Aguirre admitiu a dor da eliminação, mas não chegou a atribuir o revés em casa ao histórico de eliminações recentes do São Paulo.

“São dados da realidade. Não posso nem pensar se isso influencia ou pressiona demais os jogadores. É algo que acontece. Temos que cortar e pensar em reverter essa situação adversa. Trabalhando e olhando para a frente, mas foi uma eliminação que dói muito porque trabalhamos bastante para esse jogo, e ficamos muito perto porque estávamos ganhando por 2 a 0. É difícil”, lamentou o treinador uruguaio.

A próxima decisão do Tricolor em mata-mata será o duelo de volta contra o Rosario Central, em 9 de maio, no Morumbi, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. O jogo de ida terminou empatado sem gols, no último dia 12, na Argentina. Neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), o time encara o Ceará, na Arena Castelão, pela segunda rodada do Brasileiro.

Fox Sports