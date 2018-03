Em preparação para amistoso, Muller diz ter esquecido do 7 a 1

Astro do Bayern de Munique e da seleção alemã de futebol, o atacante Thomas Muller, autor do primeiro gol da histórica goleada por 7 a 1 sobre o Brasil, disse que as memórias do jogo da Copa de 2014 não entrarão em campo no amistoso desta terça-feira (27).

Para ele, sua equipe estar ligada mesmo não se tratando de uma partida oficial. "Em um amistoso, a emoção de jogar contra o Brasil ou as memórias do 7 a 1 não vêm à tona, mas é um jogo contra uma equipe de elite, e isso é divertido", disse Muller, em coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira (21).

Foto: Reprodução

Segundo o atacante, sua seleção precisa entrar em campo ligada no amistoso. "Todo mundo sabe o que esperar deles. Ninguém pode descansar em campo", declarou.

Antes de enfrentar a Alemanha, a seleção brasileira pega a Rússia em amistoso marcado para esta sexta-feira (23).

Folhapress