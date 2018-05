Em grande fase, Rafinha deseja permanecer na Inter de Milão

Emprestado pelo Barcelona, o brasileiro Rafinha atravessa um grande momento na Inter de Milão. Em entrevista ao "Globoesporte.com", o volante afirmou o desejo de continuar no clube italiano.

"Barcelona sempre será a minha casa, é o melhor time do mundo. Mas estou muito feliz realmente, tenho companheiros incríveis, estou me sentindo muito bem na equipe.Meu pensamento é continuar, mas não depende de mim" disse Rafinha.

Foto: Reprodução/Instagram

O volante foi emprestado no início de 2018, com contrato até o meio do ano, com a opção de compra definitiva por parte da Inter de Milão. No Barcelona, o jogador teve problemas com lesão e não conseguiu uma boa sequência de jogos.

Terra