Em evolução, CBF espera que Neymar se apresente totalmente recuperado

O atacante Neymar cumpriu com êxito a primeira etapa da recuperação de uma lesão no pé direito, segundo a CBF. Ele retornou a Paris nesta quinta (3) para a fase final do tratamento.

A seleção já espera ter o atleta 100% recuperado no dia da apresentação da seleção brasileira, em 21 de maio. "A nossa ideia é que esteja 100% para treinar já na apresentação [da seleção para a Copa, dia 21 de maio], trabalhamos firme para que aconteça este cumprimento", disse Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, à reportagem.

"A recuperação está indo muito bem, cumpriu uma etapa que era no Brasil e agora dá sequência ao que a gente tinha programado. Está correndo bem, dentro do esperado", completou.

Os 23 convocados por Tite se apresentam daqui a 18 dias na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo da Rússia que começa em 14 de junho com a partida entre Rússia e Arábia Saudita.

O médico da seleção coordenou a cirurgia do atleta no quinto metatarso do pé direito, realizada em 3 de março, no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. A intervenção durou uma hora e 15 minutos, sem imprevistos.

Rodrigo Lasmar explicou que ainda não tem uma previsão para que Neymar volte a trabalhar com bola, mas que tudo está correndo dentro do prazo estipulado.

"Isso [retorno de Neymar] é dentro da evolução diária dele. Gradativamente ele volta a correr. Todas as metas da recuperação estão acontecendo da melhor maneira dentro do prazo e vamos observar como será daqui para a frente", disse o médico.

Neymar fraturou o pé direito no final do clássico do Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marselha, válido pela 27ª rodada do Campeonato Francês, no fim de fevereiro. O brasileiro deixou o campo chorando, carregado em uma maca.

O atacante passou a maior parte do processo de recuperação em sua mansão localizada em Mangaratiba, município da costa verde fluminense, onde fez a maior parte do processo de recuperação.

No dia 17 de abril, em evento em São Paulo, Neymar afirmou que espera ser liberado para voltar aos gramados a partir do dia 17 de maio, data de seu último exame.

"Não tem previsão exata para voltar. O último exame é em 17 de maio, e aí, dependendo da evolução, estou liberado. Falo sempre com o Tite [técnico da seleção brasileira] e o Edu Gaspar [coordenador de seleções da CBF]. Vamos trocando informações. Estou evoluindo bem e espero voltar o mais rápido possível", disse o jogador na ocasião.

A expectativa é que o atleta entre em campo antes de disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, na Rússia. O técnico Tite espera contar com Neymar nos dois últimos amistosos antes do Mundial.

No dia 3 de junho, o Brasil enfrenta a Croácia, em Liverpool, na Inglaterra. No dia 10, antes da ida para a Rússia, a seleção encara a Áustria, em Viena. O time estreia na Copa no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov-do-Don.

