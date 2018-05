O Paris Saint Germain apresentou neste domingo o seu novo técnico: Thomas Tuchel. Definido pelo próprio clube francês como "um fã de futebol ofensivo e dinâmico", o treinador alemão contou que já se encontrou com o atacante Neymar e foi só elogios ao brasileiro.

- Encontrei com ele no último domingo e foi um ótimo encontro. Ele é um artista, um jogador excepcional, um dos melhores do mundo. E são jogadores especiais, precisam de tratamento especial, é normal isso. Se acharmos uma forma de construir uma estrutura no entorno dele, ele poderá mostrar todo o seu talento em campo. Eu acho que temos um jogador chave para ganhar nossos jogos - declarou Tuchel, em sua primeira entrevista coletiva pelo PSG.

Thomas Tuchel é apresentado pelo PSG (Foto: Reprodução/Twitter)



"Conheci um cara amigável, aberto, na primeira vez, e falamos de futebol. Vi um sorriso no rosto dele, é o que quero ver"

Thomas Tuchel estava sem clube desde maio do ano passado, quando deixou o Borussia Dortmund. Nesse período, recebeu diversas ofertas, de grandes clubes da Europa. Segundo o próprio, foi fácil escolher pelo PSG:

- Antes de tudo, quero agradecer ao clube pela confiança em mim. Para mim, o sucesso tem vários rostos. Estou convencido que aqui temos os pontos essenciais necessários: estrutura, espírito de equipe, trabalho... Vamos começar a trabalhar desde o começo, dia a dia. Gostaria de começar amanhã, mas terei que esperar até julho - comentou Tuchel.

O técnico foi apresentado pelo presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, que ressaltou o "casamento" da filosofia de jogo de Tuchel com as possibilidades que o elenco oferece.

- Estou muito contente de estar aqui hoje para apresentar nosso novo técnico. O mundo do futebol o conhece muito bem. O estilo de jogo dele, de futebol ofensivo, está na alma dos jogadores, dos torcedores desse clube. Muitos clubes queriam este técnico, mas ele escolheu o Paris Saint Germain. Bem-vindo à sua nova casa - declarou Al-Khelaïfi.

Ainda a respeito do elenco, o novo técnico foi questionado questionado sobre possíveis problemas, rusgas e discussões dentro de um vestiário com tantos astros do futebol internacionais. A resposta foi clara:

- Não tenho medo de estrelas e grandes nomes, eles sabem o que têm que fazer. Para mim, os melhores jogadores são os que trabalham mais, e por isso são os mais fáceis de trabalhar. Só ganhei um título, é verdade. O PSG procurava alguém não com títulos, mas com um estilo de jogo, uma visão. Estou muito contente de ter a possibilidade de ganhar com o Paris.

"Aqui é Paris, é magnífica, a Cidade do Amor, da Luz, uma cidade romântica"

Thomas Tuchel é apresentado pelo PSG (Foto: Reprodução/Twitter)

Tuchel chega para substituir o espanhol Unai Emery, que comandou o PSG por dois anos e conquistou sete títulos nacionais - o mais relevante foi o Campeonato Francês 2017/2018. Mas o principal desafio é a Liga dos Campeões. Desde 2011, quando o grupo Qatar Sports Investment adquiriu 70% das ações do clube francês, o PSG nunca foi além das quartas de final da Champions. Nas duas últimas temporadas, foi eliminado ainda nas oitavas, para Barcelona e Real Madrid.

Thomas Tuchel tem 44 anos de idade e dez de carreira no futebol profissional. Após um curto período no Augsburg II, ele foi o técnico do Mainz 05 por cinco temporadas e conseguiu levar a equipe por duas vezes para a Liga dos Campeões. Em abril de 2015 ele foi contratado pelo Borussia Dortmund, clube em que ficou por duas temporadas. Com o Borussia, foram 67 vitórias em 107 jogos, além da conquista da Copa da Alemanha 2016/2017.







Globo Esporte