Elenco vê Neymar quase 100% e confia em sucesso do craque na Copa

Neymar vem sendo tratado com todo o cuidado pela comissão técnica e departamento médico da Seleção Brasileira durante a preparação do time canarinho para a Copa do Mundo. Após fraturar o quinto metatarso do pé direito, o craque do Paris Saint-Germain ficou três meses fora dos gramados e ainda busca uma maior confiança para voltar a desempenhar o futebol que todos se acostumaram a ver. Para seus companheiros, no entanto, o rendimento do camisa 10 nos treinos já vem sendo bastante satisfatório.

"Essa lesão, particularmente, é uma lesão bem chata, já tive ela quando era mais novo. Depois de algum tempo, ainda dói, osso é meio complicado. Pelos movimentos que ele tem feito nos treinamentos, tenho visto que ele está muito bem. Ele está retomando a confiança, é abusado, vai para cima, não tem medo. Esse é o primeiro passo para que ele retome a confiança 100%. A gente torce para que ele esteja completamente recuperado até a estreia da Copa do Mundo e sem dúvida nenhuma é um jogador que fará muita diferença para nós", afirmou Fernandinho.

Foto:Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação

Inicialmente, havia a possibilidade de Neymar retornar às atividades antes de se juntar à Seleção Brasileira. O Paris Saint-Germain tinha uma pequena esperança de contar com o jogador nos últimos compromissos da temporada, no entanto, a evolução do camisa 10 não foi tão rápida assim, fazendo com que ele pudesse voltar a aparecer nos gramados somente a partir do primeiro dia de preparação da Seleção Brasileira para o Mundial da Rússia.

Thiago Silva, um dos líderes do time canarinho e companheiro de Neymar no PSG, foi outro jogador que comentou sobre o estado físico e psicológico do atacante. O zagueiro, inclusive, revelou que vem discutindo a questão com a estrela brasileira e procurando passar sua experiência para o principal nome da Seleção.

"Eu converso com ele, é mais que natural. Estamos no dia a dia junto. É verdade que ele ficou muito tempo no Brasil após a cirurgia, mas acho que ele está com a cabeça tranquila, está fazendo bons treinamentos. É claro que ele ainda não vai estar no nível do grupo por ter ficado três meses parado, mas o Neymar é um cara inteligente, que sabe o que quer. O que eu procuro passar para ele é que sempre quando você passa por momentos difíceis na sua vida, na sequência é que vem as coisas boas", pontuou o zagueiro.

Terra