Eduardo Baptista é anunciado por novo time após Ponte Preta

Demitido após 13 jogos na atual temporada pela Ponte Preta, Eduardo Baptista está de casa nova. O treinador foi anunciado pelo Coritiba como o técnico para a sequência do ano, e a apresentação está marcada para hoje (17).

Aos 46 anos, ele assumirá o o sexto clube da carreira. Com passagens por Sport, Fluminense, Palmeiras e Ponte Preta, ele tem dois títulos até o momento, ambos pelo Leão: Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano de 2014.

Foto: Reprodução/Fickr Palmeiras



O Coritiba mira esse ano o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Rebaixado no ano passado, a diretoria do Coxa deposita as fichas no treinador para conseguir o acesso. Vale lembrar que não há nenhum dos 12 grandes do país dispustando a segunda divisão.

