Ederson está na mira de dois clubes da Série A, mas pode renovar com o Fla

De acordo com publicação do jornal Lance na manhã desta segunda-feira (23 de abril), o Flamengo estuda a renovação contratual de Ederson até o fim do ano, com possibilidade de extensão para mais uma temporada no fim de 2018.

Marcado por lesões em sua carreira, o meia Ederson chegou ao Rubro-Negro em 2015 para ser o camisa 10 da equipe. No entanto, os problemas físicos continuaram o assombrando, impedindo que alcançasse o nível que se esperava dele. Quando finalmente começava a dar sinais de que voltaria a ser decisivo, outro problema surgiu.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo



Ederson foi acometido por um tumor nos testículos, que o obrigou a se afastar novamente dos gramados, dessa vez por nove meses. Foi quando o Flamengo ampliou seu contrato para mais seis meses, dando ao jogador tempo para se recuperar e a possibilidade de retornar aos gramados com a camisa do time da Gávea. Agora, completamente recuperado, Ederson voltou a ser relacionado e ficou no banco no jogo contra o América-MG, no último sábado (21).

Enquanto a diretoria e a comissão técnica decidem se avançam na renovação contratual do jogador, o diário afirma que dois clubes da Série A do Brasileirão já procuraram os agentes do jogador para sondar a possibilidade de uma transferência.

