É hepta! Brasil conquista Copa América de futebol feminino

A Seleção Brasileira de futebol feminino entrou em campo neste domingo, no Estádio La Portada, no Chile, já hepta campeã da Copa América. O título deixou a partida em La Serena, no país sul-americano, em segundo plano: as comandadas do técnico Vadão venceram a Colômbia por 3 a 0 e puderam comemorar o título em grande estilo.

O Brasil foi decretado campeão antes mesmo do apito inicial pois a Argentina, única seleção que poderia alcançar o time verde e amarelo, perdeu de goleada para o Chile, por 4 a 0, em jogo também válido pela última rodada do quadrangular final da competição internacional.



Foto: Lucas Figueiredo/CBF



Com o título e a vitória, a Seleção, além de confirmar o 100% de aproveitamento na Copa América, conquistou vaga tanto na Copa do Mundo do ano que vem, na França, quanto nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio. O Chile, segundo colocado do torneio, também carimbou um lugar no Mundial, além de poder disputar a repescagem para ir às Olimpíadas.

O jogo - As comandadas de Vadão abriram o marcador da partida ainda no primeiro tempo. Após cobrança de falta pela lateral, Mônica mal teve que pular para escorar de cabeça. A bola ainda bateu na trave antes de balançar o fundo das redes colombianas.

O Brasil aumentou sua vantagem no marcador também na etapa inicial. Depois de cobrança do escanteio, Formiga aproveitou a sobra de cabeça na área, esperou o quique da bola e acertou um lindo voleio em velocidade. A bola bateu no travessão e em duas defensoras da Colômbia antes de entrar para o gol: 2 a 0.

A segunda etapa viu a zagueira-artilheira atacar novamente. Mais uma vez na bola parada, Marta bateu escanteio na medida e Mônica, novamente, apareceu para concluir, fazendo o terceiro do Brasil no jogo e seu quarto tento na Copa América.

Ao apito final, a Seleção terminou com 100% de aproveitamento a conquista de seu hepta campeonato da competição sul-americana. O título de 2018 junta-se ao dos anos de 1991, 1995, 1998, 2003, 2010 e 2014. A única vez que o Brasil não foi campeão da competição foi em 2006, quando a Argentina levantou o caneco.





Gazeta Esportiva