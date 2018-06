Douglas Costa volta à seleção, e Renato Augusto ainda é dúvida

Após folga geral na segunda-feira (4), a seleção brasileira se reapresenta nesta terça (5) para retomar a preparação de olho na Copa do Mundo. O grupo, no entanto, ainda não sabe se estará 100% completo em campo. Tudo por conta da dúvida em torno de Renato Augusto.

O meia, que reclamou de dores no joelho no final da última semana, ainda está sendo avaliado pelo departamento médico para definir sua rotina de treinos nos próximos dias.

Douglas Costa em coletiva (Foto: Divulgação/CBF)



Por outro lado, Douglas Costa, que passou as últimas duas semanas em recuperação, está liberado e treinará normalmente com o grupo no CT do Tottenham, em Londres.

A ideia é que Tite comande uma atividade técnica leve, sem maiores definições de time.

Douglas tenta recuperar o ritmo de jogo para ficar à disposição para o amistoso do próximo domingo (10), contra a Áustria, em Viena, a partir das 11h (de Brasília). Já Renato Augusto é uma incógnita e pode ficar pronto apenas para o início da Copa do Mundo.

