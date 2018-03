Dirigente do PSG garante Neymar no clube para a próxima temporada

O craque brasileiro Neymar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito, seguirá como jogador do Paris Saint-Germain na próxima temporada. Pelo menos é o que garante Antero Henrique, diretor de futebol da equipe parisiense.



Em entrevista ao jornal francês “L’Équipe”, Antero descartou a transferência do craque brasileiro para o Real Madrid.

“Obviamente, ele vai ficar no PSG na próxima temporada. O pai dele disse dois ou três dias atrás: ele está feliz em Paris. O seu projeto é ficar aqui. Ele está aqui para jogar e marcar gols”, disse Antero.

O português aproveitou para dar uma alfinetada na mídia espanhola.

Neymar foi comprado pelo PSG por 222 milhões de euros. (Foto: Reprodução/Instagram)



“Os espanhóis não são como os franceses, eles estão contra o PSG. Para eles, agora somos rivais. Jornalistas espanhóis conversaram com pessoas que disseram que o Neymar não está feliz... Bem, eles perguntaram se o Cristiano Ronaldo está feliz no Real Madrid?”, concluiu Antero.

Neymar, que foi comprado pelo PSG por 222 milhões de euros (cerca de R$ 890 milhões) junto ao Barcelona, tem contrato com o clube francês até 30 de junho de 2022.

No momento, ele está em Mangaratiba se recuperando da cirurgia no pé direito. O jogador foi operado no fim de semana, em Belo Horizonte, e deve voltar a jogar em maio.

