Diretoria do Galo faz proposta por atacante do Ceará

O Atlético-MG negocia para ter o atacante Arthur, destaque do Ceará na temporada. Segundo apurou o GloboEsporte.com, a diretoria do Galo fez uma proposta pelo jogador de 19 anos. O clube mineiro é o favorito na corrida pela contratação. Cruzeiro e Grêmio também sondaram o centroavante, que já descartou transferência para o Corinthians.

Arthur já marcou 19 gols pelo Ceará na temporada 2018 (Foto: Divulgação/Ceará)

O bom relacionamento de Paulo Pitombeira, empresário de Arthur, com o Atlético-MG é um dos trunfos do clube mineiro na negociação. Paulo é agente do também atacante Róger Guedes, que chegou à Cidade do Galo no início deste ano, em troca envolvendo a ida do lateral-direito Marcos Rocha para o Palmeiras.

A reportagem tentou contato com Paulo Pitombeira, que não atendeu aos telefonemas. Alexandre Gallo, diretor do Atlético-MG, por sua vez, não quis falar sobre o assunto.

Arthur foi revelado nas categorias de base do Ceará e chegou aos profissionais no ano passado, quando marcou cinco gols em 22 partidas. Ele iniciou a atual temporada entre os reservas, mas logo assumiu a condição de titular. Em 21 jogos, balançou as redes em 16 oportunidades.

Nessa quarta-feira, Arthur foi o nome do jogo de ida da final do Campeonato Cearense, contra o arquirrival Fortaleza. Ele marcou os dois gols da vitória do Ceará por 2 a 1 (veja nos vídeos abaixo). Nos últimos quatro jogos, o alvo do Galo marcou sete gols.

Globo Esporte