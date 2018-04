Diretor do Vasco confirma conversas com o São Paulo por Diego Souza

O Vasco está perto de confirmar o retorno do meia Diego Souza. O jogador, que atualmente está no São Paulo, não treinou nesta sexta-feira com o elenco e pode acertar com o Cruz-Maltino no fim de semana. A diretoria vascaína confirmou o interesse em Diego Souza na semana passada, mas os valores da transação foram considerados altos. Agora, os cariocas pretendem envolver um de seus atletas na negociação.

O principal entrave para Diego Souza retornar ao Vasco é o salário do jogador, considerado alto pelo Vasco. O São Paulo, por sua vez, só estaria disposto a ceder o reforço de R$ 10 milhões caso o Cruz-Maltino topasse pagar os vencimentos do jogador de maneira integral. Em situação financeira frágil, o clube carioca não pretende arcar com o total.

Foto: Reprodução/Instagram

Desta maneira, coube ao Vasco incluir algum jogador nas negociações. O São Paulo aceitou receber o meia Evander e arcar com parte dos vencimentos de Diego Souza. Caso o negócio seja fechado, o por enquanto atleta tricolor pode ser apresentado em São Januário já na próxima segunda-feira.

Internamente o discurso do São Paulo é de ter paciência com Diego Souza, considerado um jogador que tem potencial para retribuir o investimento feito pelo clube no início da atual temporada. Na última quinta-feira, inclusive, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, descartou vendê-lo.

A chegada de Diego Souza seria um alento para o técnico Zé Ricardo, que perdeu o meia Paulinho por lesão. Outro motivo para o possível acerto com o jogador do São Paulo seria a venda da promessa formada nas categorias de base, que interessa a grandes clubes da Europa.

Após sondagens de alguns clubes europeus, a imprensa carioca tem noticiado que Bayern de Munique-ALE e Bayer Leverkusen-ALE devem formalizar propostas. O Leverkusen, inclusive, mandou seu médico ao Brasil para avaliar o vascaíno de 17 anos após a lesão no ombro e deu sinal verde para o negócio. Paulinho tem multa rescisória de 30 milhões de euros, mas a diretoria do Vasco aceitaria um valor menor por conta das dificuldades financeiras que enfrenta atualmente.

