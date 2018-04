Diogo Vitor é flagrado no doping por substância encontrada na cocaína

Diogo Vitor foi flagrado em exame antidoping e está temporariamente suspenso de suas atividades. O Santos não divulgou a substância encontrada em sua urina, mas a Gazeta Esportiva apurou que é um dos metabólitos da cocaína. O Peixe vai preservar o atacante neste momento e aguardará o resultado da contraprova. O teste positivo foi realizado em março, na partida entre Santos e Botafogo-SP, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

Diogo Vitor possui histórico de indisciplina nas categorias de base, mas, desde 2017, tem sua postura elogiada por funcionários do clube. Ele estava à disposição do técnico Jair Ventura. Seu contrato vai até 2021.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Veja a nota oficial do Santos abaixo:

“O Santos FC comunica que o atleta Diogo Vitor, de 21 anos, foi pego em exame de controle de dopagem. O teste, realizado no LADETEC/RJ, foi solicitado por procedimento padrão pela FPF, no dia 21/03, na partida Santos x Botafogo/SP pelo Campeonato Paulista. O atleta já está preventivamente suspenso de suas atividades como jogador profissional do Clube e aguardará o resultado da contraprova. O Santos FC, desde já, coloca-se à disposição de Diogo Vitor neste delicado momento de sua vida”.

Fox Sports