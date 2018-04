Diego vai das ofensas aos braços da torcida

Podemos dizer que foi um fim de semana de muito calor humano para Diego. Das ofensas acompanhadas de empurrões no embarque para Fortaleza até o abraço coletivo na arquibancada do Castelão, o camisa 10 do Flamengo se viu no centro da maior turbulência do clube nos últimos anos. A vitória, a atuação e o gol no 3 a 0 diante do Ceará fazem com que o meia saia do olho do furacão não intacto, mas fortalecido.

A pressão não se transformou em omissão. Diego foi um dos jogadores que mais chamou o jogo diante do Ceará. Com maior liberdade para atacar, foi quem mais finalizou ao lado de Vinícius Júnior (quatro vezes) e não precisou se sacrificar tanto com os constantes recuos para ajudar na saída de bola - fato que o marcou nos últimos tempos.

O gol de cabeça aos 25 minutos da etapa final soou como redentor para quem parecia tentar manter a serenidade ao viver os dois lados da moeda na relação com o torcedor. Mais cobrado no embarque no Rio e no desembarque em Fortaleza, foi ele também o mais assediado no sábado de carinho dos cearenses, fosse no hotel ou no treinamento no Pici.



A feição, por sua vez, seguia intacta. Diego praticamente não sorria, assim como não reagia aos protestos. Ao ver a bola balançar as redes de Everson, porém, explodiu. Corrida desenfreado por toda extensão do gramado, driblando os companheiros, até se jogar nos braços da torcida que já tinha o abraçado no Castelão.

Não foram poucos os momentos em que o público quea lotou o setor de visitante gritou o nome do camisa 10. O gol foi a retribuição, com direito a abraço, reverência e pose de joelhos com os braços abertos.



- Obviamente, é mais motivador ter o apoio dos nossos torcedores, mas a cobrança e a crítica fazem parte da nossa profissão. Não podemos confundir o nosso torcedor, que é um só aqui, no Rio ou no Rio Grande do Sul. E é maravilhoso.

- Procurei expressar todo meu respeito e carinho. Gostaria de sempre fazê-los felizes, mas nem sempre será possível.

Onde está Diego? Meia se perde no meio da multidão em comemoração de gol (Foto: Pedro Martins)

Foi o quinto gol de Diego em 16 partidas na temporada. No total, os números apontam para um rendimento que não justificam o excesso nas cobranças dos últimos tempos. São 29 gols e 13 assistências em 88 jogos, média próxima de participação em um gol a cada duas vezes que entra em campo. Questionado sobre os protestos, Diego manteve a serenidade que lhe é habitual em entrevistas:

- Tenho sentimento e são situações que não são fáceis. É complicado de absorver, mas tem que ser absorvido. Tenho bem claro na cabeça o que tenho que fazer e o respeito que tenho pelo torcedor. Em nenhum momento passou pela minha cabeça mudar de direção. É a realização de um sonho vestir essa camisa.

Com Diego em campo, o Flamengo soma 47 vitórias, 27 empates e 14 derrotas. O próximo compromisso é quarta-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de uma semana tensa, o meia terá pelo menos três dias de paz.

