Diego treina com bola e deve ser titular do Fla na Colômbia

Flamengo deve contar com o meia Diego na partida decisiva contra o Santa Fe, da Colômbia, nesta quarta. O camisa 10, fora do jogo contra o América-MG no sábado, mostrou que está recuperado das dores musculares na coxa direita e participou da atividade do Rubro-Negro em Bogotá, no Estádio El Campín.

Diego iniciou o tratamento na coxa direita logo depois do confronto com o mesmo Santa Fe, no Rio de Janeiro - empate em 1 a 1 na última quarta-feira.

Foto: Reprodução/Instagram

Na ausência do camisa 10 e de Everton Ribeiro, suspenso diante do Coelho, o interino Maurício Barbieri optou pelo deslocamento de Lucas Paquetá para a faixa central do campo, com Vinicius Júnior e Geuvânio abertos pelos lados.

Diante do Santa Fe, em Bogotá, o Flamengo deve voltar a atuar no 4-1-4-1, mas Maurício Barbieri tem uma dúvida principal: Willian Arão ou Everton Ribeiro.

Assim, o provável Flamengo é: Diego Alves, Rodinei, Réver, Juan e Renê; Cuéllar, Diego, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro (Arão) e Vinicius Jr; Henrique Dourado.

Terra