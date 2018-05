Diego tem lesão diagnosticada e desfalca o Flamengo na Copa do Brasil

Diego desfalcará o Flamengo na partida contra a Ponte Preta nesta quarta-feira (2) pela Copa do Brasil. O jogador foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

Um dos protagonistas da boa vitória do time sobre o Ceará por 3 a 0, no último domingo (29), em Fortaleza, o meia estava com dores no joelho direito desde o primeiro tempo da partida. Diego realizou um exame médico na noite de segunda-feira (30), em que foi constatado a pequena lesão no ligamento colateral medial.

Foto: Reprodução/Instagram

Abraçado pelos torcedores da capital cearense, Diego comandou, ao lado de Vinicius Júnior, a vitória por 3 a 0 no Castelão. Ao marcar o último gol da partida, ele cruzou o campo na direção dos rubro-negros e foi para os braços dos presentes nas arquibancadas.

Agora, o atleta não poderá entrar em campo para o duelo contra a Ponte Preta, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a partir das 19h30 (de Brasília).

Folhapress