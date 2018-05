Diego Souza e Nenê marcam, São Paulo vence e vira líder do Brasileiro

O São Paulo chegou a ver sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro ameaçada, mas construiu a virada sobre o Botafogo ainda no primeiro tempo e, com a vitória por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (30), no Morumbi, segue sem perder na competição.

Além de invicta, a equipe agora lidera a competição com 16 pontos (quatro vitórias e quatro empates), mas terá que esperar o jogo do Flamengo para saber se fecha a oitava rodada na ponta. O time carioca pega nesta quinta (31) o Bahia e pode ir a 17 pontos e ultrapassar o São Paulo.

Assim como no último domingo (27), quando venceu o América-MG por 3 a 1 com dois gols de Nenê e um de Diego Souza, o time do técnico Diego Aguirre contou mais uma vez com a dupla para decidir o jogo diante do Botafogo.

Depois de Leo Valencia abrir o placar aos 15 minutos com um golaço de fora da área, no ângulo de Sidão, o São Paulo reagiu rápido e, aos 19, Nenê empatou de pênalti em marcação duvidosa por parte do árbitro Wilton Pereira Sampaio.

Foto: Reprodução/Rubens Chiri / saopaulofc.net

A virada veio aos 30 minutos. Marcos Guilherme recebeu na direita e cruzou por trás da defesa botafoguense. Cara a cara com Jefferson, Diego Souza finalizou de peito para virar o jogo.

Esse foi o quarto gol do atacante são-paulino no Brasileiro, artilheiro da equipe na competição, e o quinto nos últimos cinco jogos que fez pelo time.

No fim do primeiro tempo, com cerca de 8 minutos acrescidos pela arbitragem depois de João Pedro, do Botafogo, ter deixado o campo de ambulância no começo da partida, Éverton aproveitou passe de Diego Souza, arrancou para dentro da área e chutou cruzado para fazer 3 a 1.

Na etapa final, Nenê quase repetiu a dobradinha do último domingo, quando fez gols de pênalti e de falta. O camisa 7 cobrou falta de longe e chegou a acertar o travessão de Jefferson.

O time paulista administrava a vantagem até que aos 37 minutos, Valencia levantou a bola na área e Rodrigo Pimpão cabeceou para diminuir o placar, que ficou no 3 a 2.

O São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (2), contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Também no sábado, o Botafogo tem clássico contra o Vasco, em São Januário.

Folhapress