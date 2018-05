Decisão sobre convocação de Daniel Alves sairá até fim da semana

A decisão sobre a convocação ou não de Daniel Alves para a Copa do Mundo sairá até o fim da semana. Após quatro horas de reunião com o jogador e com o departamento médico do PSG, o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, e o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, pediram mais tempo para analisar a situação do lateral e disseram que não vão esperar até a próxima segunda-feira, data da convocação oficial, para anunciar se o atleta poderá ou não ser chamado por Tite.

– Acho que nós precisamos de uma avaliação um pouco mais cuidadosa amanhã (sexta-feira). Se precisar, novos exames. Nós ainda não temos muito a adiantar, temos que esperar um pouco mais, e a decisão deve sair até o final desta semana, dependendo do resultado do exame clínico e exame de imagem que estamos analisando – afirmou Rodrigo Lasmar, na saída da reunião.

Lasmar e Edu permanecerão em Paris além do esperado. O plano inicial era que eles retornassem ao Brasil ainda nesta sexta-feira, mas isso não irá ocorrer. A intenção também era que o médico levasse o diagnóstico de Daniel Alves para a comissão técnica da seleção brasileira e, com a informação em mãos, Tite decidiria convocar ou não o lateral. Mas a decisão sairá antes do previsto. Segundo Edu Gaspar, Daniel lidou bem com a espera.

– Conversamos com ele. Está bem, entendendo a situação. A gente está dando a devida importância para que o doutor (Lasmar) tenha devida segurança para que possa tomar a decisão. Ele está entendendo, assim como nós também – afirmou o dirigente.

Edu Gaspar e Rodrigo Lasmar deixam CT do PSG após reunião com Daniel Alves e departamento médico do clube (Foto: Reprodução/TV Globo)



Edu e Rodrigo Lasmar desembarcaram em Paris na manhã desta quinta-feira, tarde na capital francesa. A reunião com o departamento médico do PSG serviria também para que eles se atualizassem sobre a situação de Neymar, que se recupera da cirurgia no pé direito. No entanto, ambos disseram que ainda não foi possível avaliar o estado do atacante.

Daniel Alves se lesionou na final da Copa da França, na última terça, quando o PSG derrotou o Les Herbiers por 2 a 0. Segundo nota oficial divulgada pelo PSG, o exame de imagem realizado na quarta-feira mostrou ''uma alta desinserção do ligamento cruzado anterior com entorse póstero-externo''. O clube informou ainda que o jogador será reavaliado daqui a três semanas para avaliar a necessidade de cirurgia.

As opções

A lateral direita já tinha uma vaga aberta na convocação da seleção brasileira. Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) e Rafinha (Bayern de Munique) disputavam o posto de reserva de Daniel Alves. Caso o titular não seja convocado, eles brigarão por duas vagas na lista de segunda-feira.

O veterano tenta disputar sua terceira Copa do Mundo. Ele esteve na África do Sul (2010) e no Brasil (2014). Chegou às quartas de final em 2010 e, posteriormente, à semifinal

