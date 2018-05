De volta, Guerrero treina e deve ser relacionado contra o Inter

De volta ao Rio de Janeiro desde a noite desta sexta-feira, Guerrero treinou na manhã deste sábado no Ninho do Urubu e deve ser relacionado para enfrentar o Inter, no Maracanã. Após fazer sua defesa na Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, o camisa 9 vive a expectativa para enfim poder voltar a jogar futebol.

A ideia do Flamengo, por ora, é de que Paolo Guerrero seja uma opção no banco de reservas, diante do Internacional. No entanto, o departamento de futebol prega cautela, uma vez que o atleta estava sem treinar desde sábado, antes de viajar para a Suíça.

Foto: Reprodução/Twitter

Pelo período sem treinamento e o desgaste da viagem, o natural seria não utilizar o jogador. No entanto, o caso é observado também pela imensa vontade do jogador de atuar novamente. Avaliações serão feitas no sábado, quando ele retorna ao Ninho do Urubu. Na Suíça, Guerrero deixou clara sua vontade e disse estar pronto para jogar.

A sanção imposta pela Fifa encerrou nesta quinta-feira. Caso a apelação da Agência Mundial Antidoping não seja acatada pelo CAS, Guerrero está totalmente liberado. De toda forma, enquanto o resultado final não é divulgado, ele tem a liberação para atuar pelo Flamengo diante do Internacional.

