Danilo e Rafinha devem ser os convocados de Tite, diz Calil

O lateral-direito Daniel Alves está fora da Copa do Mundo. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (11 de maio) pela repórter do FOX Sports Helena Calil, que está em Paris. O jogador do PSG sofreu uma lesão no joelho direito durante a final da Copa da França na última terça-feira (8).

Ainda segundo a jornalista, os dois laterais direitos que devem estar na lista de Tite na próxima segunda-feira (14) são Danilo, do Manchester City, e Rafinha, do Bayern de Munique. Fágner, do Corinthians, também luta contra uma lesão e ficará de fora dos 23 convocados justamente por esse motivo.

Fox Sports