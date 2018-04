Cruzeiro não descarta contratar novo reforço

O atacante Fred ficará fora dos gramados por causa de uma lesão no joelho direito. A expectativa dos médicos é que ele fique de molho entre seis e oito meses. Sem o camisa 9, a Raposa admite a possibilidade de contratar outro jogador. A Gazeta Esportiva apurou que a diretoria do Cruzeiro está atenta ao mercado para contratar um atleta na posição. Dentro do clube há a conversa que muito foi investido e a falta de Fred será bastante sentida.

Foto: Giazi Cavalcante/Cruzeiro



No entanto, na diretoria também existe uma linha de raciocínio que Raniel vai dar conta do recado. O jovem jogador mostrou durante o Campeonato Mineiro que tem condições de assumir a titularidade no Cruzeiro.

O vice-presidente Itair Machado salientou que o Cruzeiro pode fazer um negócio de oportunidade e contratar um atacante para o restante da temporada. “Se aparecer algum atacante de oportunidade vamos contratar. Mas vamos ter para a sequência o Sassá e o Deivid melhor. Vejo que o Fred tem condições de voltar antes desse período determinado, ele é forte, é um jogador muito forte”, completou.

Gazeta Esportiva