O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, confirmou nesta segunda-feira (18) o corte do atacante Nikola Kalinic da Copa do Mundo na Rússia depois que o jogador se recusou a entrar em campo na partida contra a Nigéria, no último sábado (16).

Os croatas venciam por 2 a 0, o placar final, e Kalinic não atendeu à ordem do treinador a cinco minutos do fim.

Segundo a Federação Croata, Kalinic se recusou a jogar porque relatou dores nas costas durante aquecimento contra a Nigéria. A entidade acrescenta que o jogador desfalcou a Croácia no amistoso contra o Brasil, no início de junho, antes do Mundial, por causa do mesmo problema.

Croácia afasta atacante que se recusou a jogar contra a Nigéria. (Foto: Getty Images)



" Eu preciso de jogadores saudáveis, jogadores prontos e mandei ele para casa porque ele não está pronto ", disse Dalic em rápido depoimento antes do treino desta segunda, confirmando informações publicadas mais cedo pela imprensa croata.

Kalinic tem 30 anos e jogou a última temporada no Milan, emprestado pela Fiorentina. Segundo a imprensa espanhola, o Sevilla tem interesse em sua contratação.

Após vencer a Nigéria, a Croácia volta a campo pelo Grupo D na próxima quinta-feira (21), contra a Argentina. A seleção ainda enfrenta a Islândia pelo Grupo D no encerramento da primeira fase.

Tentando contornar o problema, o perfil oficial do Twitter da seleção croata publicou fotos com os jogadores em clima amistoso durante a manhã. Em entrevista coletiva mais cedo, não foram permitidas perguntas sobre o tema.

Folhapress