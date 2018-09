Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Juventos vence Parma

Ainda sem gol de Cristiano Ronaldo, mas líder e com 100% de aproveitamento. Essa é a Juventus no Campeonato Italiano 2018/19, que neste sábado (1) deu sequência à terceira rodada. Em duelo disputado no estádio Ennio Tardini, o atacante português bem que tentou e até ficou perto de marcar, mas seguiu sem balançar as redes com a camisa da Vecchia Signora. Coube então a Mandzukic e Matuidi converterem os gols da vitória por 2 a 1 sobre o Parma.

Com o resultado, a Juventus, atual campeã italiana, continua na liderança da tabela e com 100% de aproveitamento no Calcio: três jogos e três vitórias -nove pontos. Já o Parma segue na parte de baixo da tabela, com apenas um ponto conquistado.

Por causa da Data Fifa, a Juventus agora só volta a campo no dia 16 de setembro, quando recebe o Sassuolo pela quarta rodada do Campeonato Italiano.

A Juventus precisou de apenas dois minutos para ficar à frente no placar. Foi depois de um cruzamento de Cuadrado para a área; Mandzukic ganhou da marcação pelo alto, ficou com a bola na pequena área e tirou do goleiro com categoria para fazer 1 a 0.

Movimentado, o primeiro contou com boas chances. Aos 14min, Stulac carimbou o travessão em cobrança de falta. Já aos 26min, foi a vez de Cristiano Ronaldo quase marcar seu primeiro gol com a camisa da Juve: após escanteio, e sem marcação, CR7 cabeceou no cantinho; a bola tirou tinta da trave.

Gervinho já vinha sendo o jogador mais perigoso do Parma na partida e, aos 32min da etapa inicial, deixou tudo igual. Após cruzamento de Gobbi e desvio de cabeça de Inglese, a bola sobrou para o atacante marfinense só completar para as redes. 1 a 1.

Não foi por falta de oportunidades. Logo no começo da etapa final, Cristiano Ronaldo voltou a ter chance para enfim marcar um gol pela Juventus, mas não conseguiu. Logo no primeiro minuto, ele puxou para a esquerda e carimbou o zagueiro. No rebote, arriscou de novo, mas mandou por cima do gol.

Autor do primeiro gol da Juve, Mandzukic voltou a ter participação fundamental no segundo gol da Juventus, aos 12min da etapa final. Após jogada pela esquerda, ele ajeitou de letra para Matuidi, que chegou batendo forte para marcar um golaço. 2 a 1.

Douglas Costa entrou bem no jogo (aos 10 do 2ºT) e ficou até mais perto de CR7 de balançar as redes neste sábado. Após sobra no escanteio, o brasileiro tirou para a esquerda e bateu com categoria, com curva; a bola bateu caprichosamente na trave e saiu.

Folhapress