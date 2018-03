Cristiano Ronaldo marca duas vezes nos acréscimos e dá vitória a Portugal

Cristiano Ronaldo teve poucas chances diante da marcação adversária, mas ele resolveu no fim. Com dois gols dele nos acréscimos, a seleção de Portugal venceu o Egito por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira (23), em amistoso disputado na Suíça que serve de preparação para a Copa do Mundo de 2018.

Foto: Divulgação/ Fifa

Salah, um dos destaques do Campeonato Inglês atuando pelo Liverpool, abriu o placar aos 10min do segundo tempo. Mas Cristiano Ronaldo igualou o placar aos 47min, de cabeça, após cruzamento de Quaresma. Aos 49min, ele voltou a marcar e decretou a virada. O lance final só foi validado com a ajuda do árbitro de vídeo.

Em outro jogo importante da rodada de amistosos que envolveu 27 seleções que estarão no Mundial da Rússia, Alemanha e Espanha empataram por 1 a 1 na Esprit Arena, em Dusseldorf. A partida foi o encontro dos dois últimos campeões mundiais.

A Espanha abriu o placar com gol de Rodrigo, aos 6min do primeiro tempo, após belo passe de Iniesta. Antes do intervalo, a Alemanha deixou tudo igual com um chute de fora da área de Thomas Mueller, aos 35min.

A Argentina saiu vitoriosa no confronto com a Itália. Mesmo sem contar com Aguero, cortado da semana de amistosos, e Messi, que foi afastado em cima da hora por causa de desgaste muscular, a equipe de Jorge Sampaoli fez 2 a 0 na Azzurra.

Aos 20min do segundo tempo, Banega abriu o placar para os argentinos. O placar foi definido aos 39min, com gol de Lanzini.

A decepção ficou por conta da França, que levou uma virada de 3 a 2 para a Colômbia no Stade de France, em Saint-Denis. Giroud e Lemar colocaram os Bleus na frente até os 26min do primeiro tempo.

Muriel descontou para os colombianos ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Falcao García deixou tudo igual, aos 17min, e Quintero, em cobrança de pênalti, definiu a vitória da Colômbia, aos 40min.

A Inglaterra, que também aparece entre os favoritos ao título da Copa de 2018, não vacilou. A equipe derrotou a Holanda por 1 a 0, com gol marcado por Lingard, aos 14min do segundo tempo. A partida foi disputada em Amsterdã.

Entre os adversários do Brasil na primeira fase, dois saíram vitoriosos. A Suíça marcou 1 a 0 na Grécia, e a Costa Rica fez o mesmo placar diante da Escócia. A Sérvia, contudo, foi surpreendida ao perder por 2 a 1 para Marrocos.

Folhapress