Cristiano Ronaldo está acostumado a ser decisivo para o Real Madrid, principalmente na Liga dos Campeões, mas o golaço de bicicleta marcado diante da Juventus fez com que o luso mais uma vez deixasse boquiabertos torcedores mundo afora. E o próprio luso se mostrou um tanto quanto surpreso com o lance que encaminhou a vitória merengue por 3 a 0, em Turim.

Em entrevista à TV oficial do clube, o astro disse "não ter palavras" para falar sobre o golaço e disse, inicialmente, que "possivelmente" se tratava do gol mais bonito de sua carreira. Segundos depois, entretanto, ao relembrar lances parecidos com a camisa da seleção lusa, foi taxativo ao apontar o chute de bicicleta, a 2,10 metros de altura, como seu "melhor gol".

- Bom, teve uma vez que marquei pela seleção. A bola bateu no travessão e entrou, mas o árbitro não viu. A bola entrou assim (veja o lance abaixo). Foi um gol um pouco parecido. Não parecido, pois esse foi um pouquinho melhor. Com a seleção também fiz um parecido de "chilena", mas esse (contra a Juve) preciso falar porque foi espetacular. Saltei muito alto, e obviamente é um gol que fica para a história e certamente é meu melhor gol.

CR7 disse que um dos melhores momentos da noite foi ser aplaudido pela torcida da Juventus, revelando que sempre guardou carinho pela equipe de Turim e dizendo que guardará o carinho dos adversários no coração. O camisa 7 também deixou claro que o lance histórico foi fruto de sua obstinação.

- Como muitos dizem, eu estava buscando há muito tempo, mas foram as circunstâncias do jogo, foi o que passou na minha cabeça para fazer. E deu certo. Das outras vezes saía ruim, mas temos que tentar sempre. Tentei e marquei um gol "de gala" - comentou.

G1