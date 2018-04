Vivendo um bom momento na atual temporada, Cristiano Ronaldo realizou uma transmissão ao vivo no Instagram na última terça-feira e revelou ter muito apreço pela Argentina. Negando não gostar do país sul-americano - algo que muitos fãs pensam por conta da rivalidade com Messi - lembrou a origem de sua namorada, Georgina Rodríguez.

- Argentina, Argentina! Minha namorada é da Argentina. Muitos não sabem disso, mas é meio argentina e meio espanhola. Então, eu amo a Argentina. Muitos acham que não, mas eu gosto muito - disse, em certo momento da Live.





Georgina, então, explicou que seu pai é argentino, e sua mãe é espanhola. Ela, então, nasceu durante uma viagem para o país sul-americano - no qual seu pai queria permanecer, mas acabou voltando para a Espanha.

CR7 fez questão de exibir seu filho mais velho, Cristiano Jr., que jogava bola ao fundo durante a live, o pedindo para falar com os fãs em diversas línguas diferentes. Em certo momento, viu comentário de brasileiros sobre o apelido que ganhou no país junto ao herdeiro.

- Robozão e Robozinho. Tudo nosso! - brincou.

Globo Esporte