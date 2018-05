Coutinho foge de comparações com Iniesta: 'Impossível substituí-lo'

A saída do ídolo Andrés Iniesta para o futebol chinês após esta temporada abre uma dúvida no Barcelona: quem o substituirá? Muitos vêem no brasileiro Philippe Coutinho, que chegou em janeiro, esta responsabilidade. Apesar disso, o camisa 14 dos Blaugranas foge das comparações.

"Substituir? Não tem nada a ver porque cada um é um jogador, e substituir Iniesta é impossível. Só existe um no mundo, ele é único", disse o ex-jogador do Vasco, Inter de Milão e Liverpool, hoje com 25 anos, ao jornal "Sport".

O craque Coutinho postou uma foto em sua rede social reverenciando Iniesta (Foto: Reprodução/Instagram)

Enquanto se esquiva da dura missão de substituir Iniesta, Coutinho já projeta o primeiro clássico dele contra o Real Madrid. Será neste domingo, às 15h45, no Camp Nou, pela 36ª rodada. O Barça já é campeão invicto (e levantou ainda a Copa do Rei), mas quer bater os Merengues e seguir a caminhada rumo ao título invicto.

Até aqui (com um jogo contra o Villareal adiado), são 26 vitórias e oito empates. Há ainda partidas contra o Levante, fora de casa, e diante do Real Sociedad, no Camp Nou.

Terra