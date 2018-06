Corinthians sofre com lesões e vê elenco em xeque após outro revés com Loss

O Corinthians agora terá o Santos pela frente, em clássico válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Romero tem chance de voltar ao time depois de sofrer um estiramento muscular contra o Inter. Jadson, por sua vez, passará por exames nesta segunda-feira (4).

A ideia do Corinthians é se manter perto dos líderes do Brasileirão até a parada da Copa do Mundo, quando o time terá tempo para se adaptar ao estilo de Loss com o retorno de todos os jogadores lesionados. Hoje, a equipe alvinegra, oitava colocada, está a seis pontos do líder Flamengo e a apenas dois de Grêmio, Cruzeiro e São Paulo.

Depois de mais uma derrota à frente do time, Loss admitiu em entrevista coletiva que a mudança pode ter "gerado algumas inconstâncias no jogo" corintiano, já que a equipe está mais habituada a atuar no 4-2-4.

"O Jadson vem em um grande momento, vem jogando muita bola, tivemos de alterar a situação de jogo aplicado para essa partida. Uma mudança pode abrir margem para melhorar ou piorar. Acho que mantivemos o equilíbrio, com um jogador mais avançado, que é Roger. Mas nós estamos mais adaptados a jogar na formação que estava com o Jadson", explicou o treinador, que via um cenário positivo para o Corinthians até a saída do camisa 10.

Jadson sentiu dores na coxa na derrota para o Flamengo (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)



"Minha impressão é que a gente tinha uma superioridade numérica no meio de campo e conseguia circular no espeço das entrelinhas do Flamengo, circulamos muitas bolas por ali na primeira etapa. O Jadson é um meia organizador. O Roger é um centroavante. A gente teve de tomar uma decisão em função de uma necessidade", disse o técnico do Corinthians.

Na etapa final, Loss sacou Pedrinho aos 29 minutos para colocar Marquinhos Gabriel - além dele, Júnior Dutra também poderia atuar pelo lado do campo. Em seguida, Kazim voltou a atuar pelo Corinthians na vaga do volante Gabriel.

O centroavante Matheus Matias, no banco de reservas, dessa forma, não estreou com a camisa corintiana - o jogador que se destacou no ABC foi contratado em fevereiro como uma aposta, assim como a dupla Thiaguinho e Bruno Xavier, ex-Nacional, que também ainda não recebeu nenhuma oportunidade.

Folhapress