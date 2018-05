Corinthians perde Romero por lesão, mas terá retorno de Rodriguinho

O Corinthians terá mais um desfalque para a partida contra o América-MG, nesta quinta-feira (31), no Itaquerão. O paraguaio Romero foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda após sentir dores na virilha no segundo tempo do duelo com o Inter.

O atacante passou por exames nesta terça-feira e já iniciou o tratamento. Ele também corre o risco de ficar fora da partida contra o Flamengo, no próximo domingo (3), no Maracanã.

Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians



Em contrapartida, o técnico Osmar Loss terá Rodriguinho à disposição para o confronto com o América. O meio-campista passou por um tratamento de canal na última sexta e ficou fora do jogo diante do Inter, dois dias depois. Nesta terça, o atleta foi a campo -os titulares do confronto com o Inter ficaram nas áreas internas do CT Joaquim Grava.

O Corinthians tem sofrido com problemas físicos nas últimas semanas. Ralf se recupera de uma lesão no ombro, enquanto Renê Júnior busca a reabilitação depois de uma entorse no joelho - a dupla já está liberada pelo departamento médico e já iniciou a transição para o campo. Clayson, por sua vez, desfalca o time desde o começo do mês. O atacante passou por uma artroscopia no joelho direito.

Loss também não poderá contar com Maycon na partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo no domingo. Gabriel, que cumpriu suspensão contra o Inter, voltará à equipe.

Folhapress