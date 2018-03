Corinthians faz jogo duro e só negocia joia da equipe por R$ 24 mi

Um dos destaques da vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Bragantino, Maycon vem retomando a boa fase que teve no ano passado. Cobiçado pelo Shakhtar Donetsk no ano passado, o jogador teve seu nome especulado para uma negociação no meio do ano. Por conta disso, já tem um preço definido para deixar o Parque São Jorge.

Durante o FOX Sports Rádio desta sexta-feira (23 de março), Osvaldo Pascoal trouxe alguns detalhes da real situação que envolve o meio-campista. Segundo o jornalista, ainda não nada oficial, apenas especulações. No entanto, o Corinthians só vai negociar caso surja uma proposta acima de 6 milhões de euros, cerca de R$ 24,5 milhões:

"O Corinthians não foi procurado. Tem especulação. O Maycon foi procurado no ano passado, mas não houve acordo. O Corinthians quer 6 milhões de euros (R$ 24,5 milhões) para negociar o volante. Abaixo disso, não faz negócio. Existe especulação", explicou o comentarista.

Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians



Aos 20 anos, Maycon surgiu muito bem no time do Corinthians do ano passado. Titular na campanha do título brasileiro de 2017, ele, assim como Guilherme Arana, despertou interesse de times da Europa, mas acabou ficando no Brasil. O lateral, por exemplo, foi vendido para o Sevilla no início da temporada.

Fox Sports