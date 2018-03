Corinthians faz ação pelo Dia da Mulher e estampará #RespeitaAsMinas

Aproveitando a proximidade com o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, quinta-feira, o Corinthians lançou uma campanha que visa sensibilizar a sociedade para o combate ao assédio sexual e à violência contra a mulher.

Nesta quarta-feira, na partida contra o Mirassol, às 21h45, em Itaquera, o Timão estampará #RespeitaAsMinas no espaço destinado ao patrocinador máster.

Camisa que será utilizada pelo Corinthians nesta quarta-feira, contra o Mirassol (Foto: Divulgação)

Esta, porém, não será a única ação. Serão distribuídas cerca de 10 mil tatuagens temporárias com a frase “Não é não” na loja da Arena Corinthians. Também haverá mensagens nos telões do estádio, e os jogadores comandados pelo técnico Fábio Carille entrarão em campo acompanhado das atletas do time feminino.

Além disso, Milene Domingues, ex-atleta do Corinthians, será anunciada como a embaixadora do futebol feminino do clube.

A campanha é realizada em parceria com o coletivo Não é Não. O uniforme da equipe feminina também entrará nesta ação e terá uma mensagem:

"Não é não": camisa que será utilizada pelo time feminino do Corinthians (Foto: Divulgação)

O Brasil registrou, em média, 135 estupros por dia em 2016, nos classificando como o quinto país mais perigoso do mundo para mulheres.

Globo Esporte