Corinthians estreia com vitória contra o Fluminense no Brasileirão

Atual campeão brasileiro, o Corinthians estreou com vitória a edição de 2018. Jogando em casa, em Itaquera, o time do técnico Fábio Carille bateu o Fluminense por 2 a 1, com dois gols de Rodriguinho.

Depois de abrir o placar no final do primeiro tempo, com Rodriguinho, aos 45 minutos, de cabeça, após cruzamento de Romero, o Corinthians levou o empate logo no início da segunda etapa.

Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians



Richard, após toque de cabeça de Pedro, empatou o jogo logo aos 3 minutos da etapa final. Depois disso, o jogo ficou equilibrado, com chances para os dois lados. O Corinthians, que colocou em campo os atacantes Emerson Sheik e Pedrinho, porém, foi mais eficiente.

Aos 40 minutos, após um ótimo cruzamento de Emerson, na linha de fundo, Rodriguinho pegou de primeira e garantiu os três pontos ao Corinthians na estreia.

R7