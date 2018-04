Corinthians empata com Vitória e mantém sequência invicta

Corinthians e Vitória não fizeram um grande jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Barradão, mas o empate sem gols serviu para que o time paulista mantivesse a boa sequência invicta que carrega na temporada, chegando agora a cinco partidas sem perder.

Antes de encarar o rubro-negro baiano, o Corinthians havia vencido em sequência o Palmeiras, na final do Paulistão, o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o Independiente, pela Copa Libertadores, e o Paraná, novamente pelo Brasileiro, no último fim de semana.

Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians



Sem Renê Júnior, que se lesionou no último treino antes da partida, Fábio Carille optou por escalar Ralf entre os titulares. Contudo, no fim do primeiro tempo, o experiente volante, 33, sentiu fortes dores no ombro esquerdo depois de uma queda e precisou deixar o gramado para a entrada de Gabriel.

Em um primeiro tempo fraco tecnicamente, as melhores chances foram do Corinthians, que chegou bem próximo de abrir o placar com Rodriguinho, autor de nove gols no ano, em chute forte de fora da área. Romero também teve oportunidade em cruzamento de Clayson, mas não alcançou a bola.

No segundo tempo, o árbitro Braulio da Silva Machado entendeu que Gabriel recuou uma bola para Cássio e marcou tiro livre indireto para o Vitória. Juninho, porém, não pegou bem na bola, que desviou na barreira e saiu para escanteio.

O duelo em Salvador serviu para Fábio Carille dar ritmo de jogo a Emerson Sheik, fora dos dois últimos jogos do alvinegro paulista por conta de um torcicolo. O veterano atacante, 39, jogou pouco mais de dez minutos no Barradão.

Ainda não há data definida para a partida de volta entre as equipes.

O próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético-MG, domingo (29), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. O Vitória também vai ao Independência pelo Brasileiro, mas na segunda-feira (30), para visitar o América-MG.

