Corinthians e Santos trocam indiretas pela disputa por Zeca

Corinthians e Santos trocaram provocações nas redes sociais, nesta quarta-feira, por conta do imbróglio pela negociação com o lateral Zeca.

Às 11h, o Timão abriu as cutucadas com uma brincadeira sobre o trânsito nas rodovias Anchieta e Imigrantes, que ligam o litoral à capital paulista.

Entenda o caso

Em disputa judicial com o Santos, Zeca realizou exames médicos no Corinthians na terça-feira. De acordo com o departamento jurídico do Timão, o imbróglio com o Peixe, por enquanto, não impede a assinatura do contrato - uma liminar mantém o jogador livre.

O Santos, pego de surpresa, diz que pretende cobrar multa rescisória de R$ 50 milhões caso recupere o vínculo com Zeca. O clube disse não ter sido consultado sobre a contratação, fato confirmado pelos dirigentes do Corinthians.

Zeca conseguiu se desvincular do Santos no final de 2017, quando o TST (Tribunal Superior do Trabalho) concedeu um habeas corpus ao lateral.

Zeca durante entrevista coletiva (Foto: reprodução)

A decisão, nesse formato, é incomum em casos trabalhistas. Ela foi baseada na liberdade para o jogador poder escolher onde trabalhar e não levou em consideração a alegação de que o clube havia atrasado pagamentos, o mérito da disputa - o que é negado na Vila Belmiro.

Por isso, o Santos considera esse habeas corpus frágil e com possibilidade de reversão na Justiça. Há uma audiência marcada para abril.

Na última segunda-feira, a defesa de Zeca derrubou uma decisão que obrigava a CBF a emitir uma espécie de alerta de que há disputa jurídica entre o atleta e o Santos caso algum outro clube o registrasse no BID (Boletim Informativo Diário).

Globo Esporte