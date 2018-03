Corinthians e Botafogo-SP se poupam para a próxima fase do Paulista

Botafogo e Corinthians se enfrentam em Ribeirão Preto já classificados neste domingo, às 17h, no estádio Santa Cruz.

O time da capital já assegurou a liderança do Grupo A. Ainda sonha com a liderança da classificação geral da primeira fase, que lhe daria vantagem de decidir em casa todos os jogos da próxima fase. Para isso, precisa vencer e torcer por derrota do Palmeiras em Itu.



Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians



Já a equipe do interior, segunda colocada no Grupo D tem chance de terminar em primeiro. Teria que vencer essa partir e torcer por um tropeço do Santos na Vila Belmiro, contra o São Bento.

De todo modo, as equipes não devem entrar com força máxima neste domingo.

O Corinthians tem como maior preocupação a partida contra o Deportivo Lara, na quarta-feira, pela Taça Libertadores.

O técnico Fábio Carille deve dar um descanso a alguns atletas. Desfalques certos são o lateral-direito Fagner e o atacante Clayson, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Renê Júnior, machucado, também está fora.

No Botafogo, o artilheiro Bruno Morais deve ser poupado. Mas os volantes Everton Heleno e Willian Oliveira estão recuperados de lesão e ficam à disposição.

Folhapress