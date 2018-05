Corinthians aumenta vantagem em 2018 e iguala rival na história

Com a vitória, o Corinthians ampliou a superioridade sobre o Palmeiras em 2018. Dos quatro clássicos disputados na temporada, venceu três e perdeu apenas um, justamente em Itaquera.

O 1 a 0 em Itaquera ainda fez com que os corintianos igualassem o Palmeiras no histórico do dérbi. Agora são 126 vitórias para cada lado.

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians



Como se já não bastassem os quatro clássicos deste ano, os times ainda poderão se encontrar mais cinco vezes até o fim da temporada. Um desses confrontos é certo, válido pelo returno do Brasileiro, no Allianz Parque.

Há a possibilidade de se encontrarem pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Caso isso ocorra, totalizariam nove duelos em um ano, maior sequência de enfrentamentos entre eles na história em uma única temporada.

A temporada de 2018 superaria a de 1999, quando disputaram sete dérbis: três pelo Campeonato Paulista e quatro pela Copa Libertadores.

Folhapress