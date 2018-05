Conheça os 26 clubes já classificados para a próxima Champions

Vamos falar sobre a próxima edição da Liga dos Campeões? Afinal, em meio à expectativa para saber quem vai levantar o caneco no sábado, Liverpool ou Real Madrid, tivemos definições importantes no que diz respeito à temporada 2018/19 no final de semana. Como por exemplo: estão estabelecidos os 26 clubes automaticamente classificados para a fase de grupos.

Faltava saber quem seriam os três últimos: um sairia da França, e os outros dois, da Itália. No Campeonato Francês, o Lyon venceu o Nice por 3 a 2 com três gols de Depay e carimbou a presença. No Italiano, a Roma se classificou com uma vitória simples sobre o Sassuolo fora de casa, enquanto a Inter de Milão assegurou sua vaga de maneira emocionante vencendo de virada a Lazio, sua concorrente direta.

Mas um eventual título de Liverpool ou Real Madrid no sábado abre mais uma vaga para Inglaterra ou Espanha, respectivamente? A pergunta tem sido frequente, e a resposta é não. De acordo com o novo regulamento da Uefa, quando o vencedor da Champions se garantir na próxima temporada através do nacional, o beneficiado passa a ser o campeão no país 11º colocado no ranking da entidade - no caso, a República Tcheca. É por isso que o aplausível Viktoria Plzen, pentacampeão tcheco, vai para a fase de grupos.

Esses são os 26 clubes classificados para a fase de grupos:

ESPANHA: Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid e Valencia

ALEMANHA: Bayern de Munique, Schalke 04, Hoffenhein e Borussia Dortmund

INGLATERRA: Manchester City, Manchester United, Tottenham e Liverpool

ITÁLIA: Juventus, Napoli, Roma e Inter de Milão

FRANÇA: Paris Saint-Germain, Monaco e Lyon

RÚSSIA: Lokomotiv Moscou e CSKA Moscou

PORTUGAL: Porto

UCRÂNIA: Shakhtar Donetsk

BÉLGICA: Club Brugge

TURQUIA: Galatasaray

REPÚBLICA TCHECA: Viktoria Plzen

As seis vagas restantes serão preenchidas através da fase de qualificação.

Divisão dos potes

Além do tão cobiçado título, a final entre Real Madrid e Liverpool também servirá para definir a seguinte questão: quem vai ficar no Pote 1 na próxima temporada? Como os dois não venceram seus respectivos campeonatos nacionais, a presença no primeiro escalão do sorteio só será assegurada em caso de título no sábado. Caso contrário, o Real vai para o Pote 2, e o Liverpool, para o Pote 3.

O Tottenham é outro que por enquanto também não sabe para qual pote vai. Com coeficiente superior ao do Liverpool, ficaria no Pote 2 em caso de título do Real Madrid. Mas se os Reds vencerem a Champions, o time de Harry Kane e companhia fica no 3.

Por fim, temos o caso da Roma, que atualmente está no Pote 3, mas pode parar no 2. Para isso, precisa que dois de três cenários possíveis aconteçam: o Basel ser eliminado na fase qualificatória, o Benfica ser eliminado na fase qualificatória e o Real Madrid ser campeão da Champions.

Dadas as ressalvas, a divião dos potes que podemos cravar no momento é esta:

POTE 1: Real Madrid/Liverpool, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain e Lokomotiv Moscou

POTE 2: Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk e Napoli

POTE 3: Roma, Schalke 04, Lyon, Monaco e CSKA Moscou

POTE 4: Valencia, Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray e Inter de Milão

Globo Esporte