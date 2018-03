Como será o reencontro de Aguirre e Carille

Três dias após a polêmica no jogo de ida da semifinal do Paulistão, Fábio Carille, técnico do Corinthians, e Diego Aguirre, comandante do São Paulo, voltam a ficar frente a frente nesta quarta-feira, em Itaquera.

O reencontro na Arena Corinthians, onde os rivais se enfrentam às 21h45 por uma vaga na decisão do estadual, deve ter clima pacífico. Apesar de os treinadores não terem gostado da postura do adversário no último domingo, eles não pretendem levar o caso adiante.

Qual será a postura de Carille?

Como prometido, técnico do Corinthians irá ao vestiário visitante logo após a chegada da delegação são-paulina a Itaquera. No local, ele deverá entregar um kit com camisa e flâmula do Corinthians, além de um papel com a escalação da sua equipe para o clássico.

Técnicos Diego Aguirre e Fábio Carille, durante o intervalo do Majestoso do último domingo (Foto: reprodução)

Nos últimos dias, o técnico corintiano foi aconselhado por sua assessoria de imprensa pessoal e também pela do clube a pôr fim à polêmica, que teve maior repercussão do que ele imaginava no domingo. Por isso, na terça-feira, ele concedeu entrevista coletiva para colocar panos quentes na confusão.

O "caso Aguirre", no entanto, não foi o único momento em que Carille demonstrou irritação em público recentemente. Tranquilo durante boa parte da última temporada, ele deu respostas ríspidas em entrevistas neste ano, surpreendendo até mesmo alguns funcionários do clube.

– Ainda não tenho noção das coisas que falo, do que pode crescer, tenho que aprender. Mas minha essência eu não perco. Esse ano fui no vestiário do (Deportivo) Lara, tive uma conversa legal. Amanhã (quarta-feira) farei isso de novo – declarou Carille, na última terça.

E o Aguirre?

Do outro lado, diretores do São Paulo e o próprio Aguirre se incomodaram com a atitude de Carille. Tanto a exposição quanto a cobrança do técnico ao uruguaio não foram bem digeridas. Até por isso o clube resolveu se posicionar publicamente por meio do diretor-executivo de futebol Raí. Ele se pronunciou em defesa do treinador tricolor e considerou desnecessária a maneira como o assunto, resolvido ainda no campo, foi exposto pelo adversário.

Nesta quarta-feira, no entanto, o foco do São Paulo será o clássico e a busca pela classificação. Não há nada planejado em relação ao assunto, considerado encerrado.

A polêmica

No domingo, Carille criticou Aguirre por não tê-lo cumprimentado antes do clássico e prometeu retribuir com um "presente" no jogo de volta das semifinais. O técnico do São Paulo se defendeu dizendo que estava concentrado no clássico e não tinha reconhecido o colega.

